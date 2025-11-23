Martin Frese ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Verona col Parma al Bentegodi.
Frese: “Paghiamo gli errori, dobbiamo pensare a vincere a Genova”
Il difensore: "Sbagliamo come squadra, Giovane ha anche fatto gol"
"Questo è il calcio - ha detto il difensore - abbiamo pagato degli errori. La colpa non è solo di Giovane, sbagliamo come squadra, Giovane ha fatto anche il gol del pari. Dobbiamo pensare alla prossima partita per vincere a Genova.
Non parlerò di quello che abbiamo detto in spogliatoio, ma oggi era importante visto che è una diretta concorrente. Dobbiamo fare meglio. Dovevamo stare più attenti su quella rimessa, siamo stati anche sfortunati visto che la palla ha colpito la traversa ed è arrivata a loro.
Se la squadra è con Zanetti? Sì, siamo con lui. Mancano tante partite per migliorare, dobbiamo dimostrare di non essere una squadra destinata a retrocedere, dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci".
