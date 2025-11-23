Frese: “Paghiamo gli errori, dobbiamo pensare a vincere a Genova”

"Questo è il calcio - ha detto il difensore - abbiamo pagato degli errori . La colpa non è solo di Giovane, sbagliamo come squadra, Giovane ha fatto anche il gol del pari. Dobbiamo pensare alla prossima partita per vincere a Genova.

Non parlerò di quello che abbiamo detto in spogliatoio, ma oggi era importante visto che è una diretta concorrente. Dobbiamo fare meglio. Dovevamo stare più attenti su quella rimessa, siamo stati anche sfortunati visto che la palla ha colpito la traversa ed è arrivata a loro.