Gagliardini: “Salvare la faccia e la dignità. Annata frustrante, mi dispiace”

"Abbiamo rimandato la retrocessione? Se questo può essere un obbiettivo... Ora il nostro compito è quello di salvare la faccia, salvare la dignità. È stata un'annata frustrante, davvero, mi dispiace. Cerchiamo di salvare il salvabile, di fare delle prestazioni, di dare tutto per noi e per i tifosi che nonostante tutto sono sempre allo stadio, ci incitano e ci supportano. Dobbiamo tanto anche a loro".