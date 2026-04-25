Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo lo 0-0 col Lecce, con un intervento che manifesta tutta la sua delusione per la stagione del Verona.
hellas1903 news Gagliardini: “Salvare la faccia e la dignità. Annata frustrante, mi dispiace”
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Gagliardini: “Salvare la faccia e la dignità. Annata frustrante, mi dispiace”
Lo sfogo del centrocampista del Verona: "Ora cerchiamo di salvare il salvabile, lo dobbiamo anche ai tifosi"
"Abbiamo rimandato la retrocessione? Se questo può essere un obbiettivo... Ora il nostro compito è quello di salvare la faccia, salvare la dignità. È stata un'annata frustrante, davvero, mi dispiace. Cerchiamo di salvare il salvabile, di fare delle prestazioni, di dare tutto per noi e per i tifosi che nonostante tutto sono sempre allo stadio, ci incitano e ci supportano. Dobbiamo tanto anche a loro".
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