hellas1903 news Gagliardini: “Salvare la faccia e la dignità. Annata frustrante, mi dispiace”

gazzanet

Gagliardini: “Salvare la faccia e la dignità. Annata frustrante, mi dispiace”

Gagliardini: “Salvare la faccia e la dignità. Annata frustrante, mi dispiace” - immagine 1
Lo sfogo del centrocampista del Verona: "Ora cerchiamo di salvare il salvabile, lo dobbiamo anche ai tifosi"
Redazione Hellas1903

Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo lo 0-0 col Lecce, con un intervento che manifesta tutta la sua delusione per la stagione del Verona.

"Abbiamo rimandato la retrocessione? Se questo può essere un obbiettivo... Ora il nostro compito è quello di salvare la faccia, salvare la dignità. È stata un'annata frustrante, davvero, mi dispiace. Cerchiamo di salvare il salvabile, di fare delle prestazioni, di dare tutto per noi e per i tifosi che nonostante tutto sono sempre allo stadio, ci incitano e ci supportano. Dobbiamo tanto anche a loro".

 

Leggi anche
Sammarco: “Abbiamo lottato, speravamo di vincere, troppi errori”
Di Francesco: “Ci teniamo il punto che oggi ci permette di essere salvi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA