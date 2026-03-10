Genoa, col Verona torna Norton-Cuffy, Masini squalificato. Attesi 2000 tifosi ospiti

Cresce l' attesa per una gara che può voler dire molto per Verona e Genoa, l'una alla ricerca della vittoria per consolidare le speranze di salvezza, l'altra a caccia di punti per mettersi al riparo nel finale di campionato.

De Rossi non potrà contare su Masina, che sarà squalificato dopo l'ammonizione nella gara con la Roma. Ci sarà, probabilmente dall'inizio, Norton-Cuffy, tenuto precauzionalmente in panchina nella gara precedente e in recupero ormai pieno dall'infortunio.