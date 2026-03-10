Genoa, col Verona torna Norton-Cuffy, Masini squalificato. Attesi 2000 tifosi ospiti

Cresce l'attesa per una gara che può voler dire molto per Verona e Genoa, l'una alla ricerca della vittoria per consolidare le speranze di salvezza, l'altra a caccia di punti per mettersi al riparo nel finale di campionato.
Anche Baldanzi potrebbe recuperare per la partita di domenica alle 12.30
De Rossi non potrà contare su Masina, che sarà squalificato dopo l'ammonizione nella gara con la Roma. Ci sarà, probabilmente dall'inizio, Norton-Cuffy, tenuto precauzionalmente in panchina nella gara precedente e in recupero ormai pieno dall'infortunio.
Anche Baldanzi, reduce da un problema muscolare, potrebbe essere convocato.
Capitolo tifosi: dopo la vittoria con la Roma c'è entusiasmo tra i tifosi rossoblù, che nella prima giornata di prevendita hanno già acquistato circa 1500 tagliandi nel settore ospiti del Bentegodi. Se ne prevedono circa 2000 per la gara di domenica alle 12.30.
