Dopo la vittoria contro la “sua” Roma, De Rossi si presenta con il probabile seguente undici per il lunch match della 29° giornata di Serie A, domani al Bentegodi contro il Verona:
hellas1903 news Genoa, la probabile formazione dei rossoblù con il Verona
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Genoa, la probabile formazione dei rossoblù con il Verona
I rossoblù al Bentegodi con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona retrocessione
(3-5-2):
Bijlow;
Marcandalli, Ostigard, Vasquez;
Ellertsson, Messias, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli;
Vitinha, Colombo
Recuperato Norton-Cuffy che dovrebbe partire dalla panchina, squalificato invece Masini. Baldanzi incerto per dei fastidi muscolari alla coscia sinistra. Cambia l’attacco rispetto alla gara precedente: Ekhator ed Ekuban partiranno dalla panchina. Occhio anche ad Aaron Martin pronto a subentrare.
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