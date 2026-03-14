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Genoa, la probabile formazione dei rossoblù con il Verona

Genoa, la probabile formazione dei rossoblù con il Verona - immagine 1
I rossoblù al Bentegodi con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona retrocessione 
Redazione Hellas1903

Dopo la vittoria contro la “sua” Roma, De Rossi si presenta con il probabile seguente undici per il lunch match della 29° giornata di Serie A, domani al Bentegodi contro il Verona:

(3-5-2):

Bijlow;

Marcandalli, Ostigard, Vasquez;

Ellertsson, Messias, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli;

Vitinha, Colombo

Recuperato Norton-Cuffy che dovrebbe partire dalla panchina, squalificato invece Masini. Baldanzi incerto per dei fastidi muscolari alla coscia sinistra. Cambia l’attacco rispetto alla gara precedente: Ekhator ed Ekuban partiranno dalla panchina. Occhio anche ad Aaron Martin pronto a subentrare.

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