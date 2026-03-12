hellas1903 news Genoa, Ostigard: “Vietato rilassarci, Verona squadra difficile da affrontare”

Il difensore: "Se non giochiamo al cento per cento possiamo perdere contro chiunque"
Redazione Hellas1903

Leo Ostigard, difensore del Genoa, intervistato dall'edizione genovese de La Repubblica ha raccontato il momento dei rossoblù reduci dalla vittoria sulla Roma.

"È stato un bel momento per noi  - dice il norvegese - perché abbiamo battuto una grande squadra. Volevamo tanto vincere, abbiamo preparato bene la gara con De Rossi e il suo staff per fare una buona prestazione.

Venendo alla sfida di domenica a Verona dice: "Se non giochiamo al cento per cento rischiamo di perdere contro ogni avversario. Il Verona è una squadra forte e non è mai facile giocare contro di loro. Non dobbiamo rilassarci".

