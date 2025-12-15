Nella partita con la Fiorentina, un problema alla caviglia destra ha costretto Giovane ad uscire nel primo tempo.
hellas1903 news Giovane, caviglia ko. Situazione da valutare, Zanetti fiducioso
gazzanet
Giovane, caviglia ko. Situazione da valutare, Zanetti fiducioso
L'attaccante proverà a recuperare per la partita del 28 dicembre con il Milan
La situazione dell'attaccante del Verona è da valutare. Nel dopo-gara, Paolo Zanetti ha espresso fiducia, parlando di una distorsione e di un recupero che dovrebbe esserci già per l'impegno con il Milan, il 28 dicembre a San Siro.
Nelle prossime ore ci saranno ulteriori controlli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA