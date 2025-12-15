Giovane, caviglia ko. Situazione da valutare, Zanetti fiducioso

Nella partita con la Fiorentina , un problema alla caviglia destra ha costretto Giovane ad uscire nel primo tempo.

La situazione dell'attaccante del Verona è da valutare. Nel dopo-gara, Paolo Zanetti ha espresso fiducia, parlando di una distorsione e di un recupero che dovrebbe esserci già per l'impegno con il Milan, il 28 dicembre a San Siro.