Giovane, caviglia ko. Situazione da valutare, Zanetti fiducioso

gazzanet

L'attaccante proverà a recuperare per la partita del 28 dicembre con il Milan
Nella partita con la Fiorentina, un problema alla caviglia destra ha costretto Giovane ad uscire nel primo tempo.

La situazione dell'attaccante del Verona è da valutare. Nel dopo-gara, Paolo Zanetti ha espresso fiducia, parlando di una distorsione e di un recupero che dovrebbe esserci già per l'impegno con il Milan, il 28 dicembre a San Siro.

Nelle prossime ore ci saranno ulteriori  controlli.

