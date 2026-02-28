Giovane: “Contento di tornare a Verona ma anche di aver vinto. Troppo felice per l’assist”

L'attaccante: "All'Hellas sono stato molto bene, anche se solo sei mesi"

Redazione Hellas1903 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 21:21)

Giovane Santana do Nascimento, gialloblù del Verona fino a un mese fa, commenta in conferenza stampa la vittoria del Napoli al Bentegodi.

Queste le dichiarazioni dell'attaccante degli azzurri.

"Cosa mi hanno detto i compagni di squadra per questo assist? Sono troppo felice per l'assist. Partita difficile, noi come squadra sapevamo che era una partita importante, però adesso la partita è finita e andiamo a pensare alla prossima. Ovviamente voglio fare gol, però se posso aiutare la squadra con gli assist sono felice e sto bene così.

Com'è stato tornare in questo stadio? Sono felice di tornare a Verona perché qui mi sono trovato molto bene, anche se sono stato solo sei mesi, anche con le persone. So che adesso il Verona è in un momento difficile, ma qui sono stato molto felice, attraverso il Verona sono andato a Napoli. Però sono felice di aver vinto la partita.

Quando stavo qui lavoravo come lavoro adesso al Napoli. Penso anche quando ho sbagliato contro il Parma, questo fa parte del calcio. Sono un ragazzo che sempre lavora per migliorare, questa è la mia vita. Sono felice di tornare a Verona, rivedere i miei compagni con cui ho giocato. Però la mia testa è sempre sul Napoli".