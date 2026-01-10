hellas1903 news Giovane o Sarr? Ballottaggio in attacco per il Verona con la Lazio

Giovane o Sarr? Ballottaggio in attacco per il Verona con la Lazio

Da valutare chi giocherà in avanti domani al Bentegodi al fianco di Orban
La certezza è Gift Orban.

In attacco, il Verona si affiderà a lui per la gara con la Lazio.

Domani, al Bentegodi, il ballottaggio che resta aperto in avanti è tra Giovane, in panchina in avvio col Napoli, e Amin Sarr, schierato titolare al Diego Armando Maradona (non giocava dal 1' proprio dalla partita con la Lazio, all'andata, il 31 agosto).

Staccata l'ipotesi rappresentata da Daniel Mosquera.

