Il responsabile del vivaio saluta dopo nove anni e passa al club giallorosso
Cambia la guida del settore giovanile del Verona.
Prossimo ai saluti è Massimo Margiotta, che ne è il responsabile dal 2017. Dopo nove anni, Margiotta lascia l'Hellas e passa alla Roma.
A chiamarlo è stato Tony D'Amico, nuovo direttore sportivo del club giallorosso che con Margiotta ha lavorato nelle stagioni in cui è stato al Verona.
Margiotta era legato all'Hellas da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. La dirigenza deciderà il suo sostituto in questi giorni.
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