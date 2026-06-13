Cambia la guida del settore giovanile del Verona.

Prossimo ai saluti è Massimo Margiotta, che ne è il responsabile dal 2017. Dopo nove anni, Margiotta lascia l'Hellas e passa alla Roma.

A chiamarlo è stato Tony D'Amico, nuovo direttore sportivo del club giallorosso che con Margiotta ha lavorato nelle stagioni in cui è stato al Verona.

Margiotta era legato all'Hellas da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. La dirigenza deciderà il suo sostituto in questi giorni.