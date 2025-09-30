Il Verona, con 2 gol fatti, è la squadra che segna meno in Serie A, alla pari con Genoa e Torino.
hellas1903 news Gol segnati, il Verona in fondo alla classifica: 67 tiri, due reti
L'Hellas a quota 2 come Genoa e Torino, ma è ottavo per conclusioni effettuate
Un dato che è divergente rispetto a quello relativo conclusioni effettuate, con l'Hellas ottavo, con 13.4 conclusioni di media a partita: in totale, 67.
I gialloblù hanno segnato con Suat Serdar nella gara con l'Udinese e, su rigore, con Gift Orban, con la Juventus.
