Hellas 1903 e SitiScommesse, nuova partnership al via: i dettagli

La nostra testata ha avviato una nuova partnership social con Sitiscommesse.com, portale che tratta scommesse sportive e casinò online, con focus su bookmaker e top siti scommesse ADM. Una collaborazione che si inserisce nel racconto quotidiano del calcio, affiancando all’analisi tecnica e all’attualità un punto di vista basato sui numeri.
Il progetto prenderà forma sui canali social di Hellas1903 con un approfondimento ad ogni giornata di Serie A. In occasione di ogni turno verrà infatti pubblicata una presentazione del match costruita sui principali dati statistici: precedenti, stato di forma, rendimento recente e numeri chiave delle squadre.
Sitiscommesse è una realtà che lavora sull’informazione e sull’analisi: trend, statistiche e dati aggiornati sulle competizioni diventano strumenti utili per leggere le partite con maggiore consapevolezza. Sempre più giovani tifosi oggi si informano e seguono il calcio attraverso i social network, privilegiando contenuti rapidi, chiari e facilmente condivisibili.
