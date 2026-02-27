hellas1903 news I convocati del Verona per la partita con il Napoli

I convocati del Verona per la partita con il Napoli

Tornano Gagliardini e Valentini
Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Hellas Verona-Napoli, match valido per la 27a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 28 febbraio alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.

#VERONANAPOLI - I CONVOCATI

Montipò

Oyegoke

Frese

5 Edmundsson

Valentini

9 Sarr

10 Suslov

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

15 Nelsson

18 Bowie

19 Slotsager

21 Harroui

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

90 Vermesan

94 Toniolo

