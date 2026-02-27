Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Hellas Verona-Napoli, match valido per la 27a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 28 febbraio alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.
I convocati del Verona per la partita con il Napoli
Tornano Gagliardini e Valentini
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Edmundsson
6 Valentini
9 Sarr
10 Suslov
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
18 Bowie
19 Slotsager
21 Harroui
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
90 Vermesan
94 Toniolo
