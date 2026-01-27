Infortunati Verona, chi può rientrare per la sfida a Cagliari

È lo stesso Paolo Zanetti ad aggiornare la stampa sui recuperi dagli infortuni dei suoi. Nella conferenza del dopogara di Verona-Udinese l'allenatore ha passato in rassegna alcuni dei calciatori assenti contro i bianconeri.

"Penso che Akpa Akpro lo recuperiamo, penso che Belghali a metà settimana rientrerà, penso che Frese rientri. Bella-Kotchap se non è questa settimana è per quella dopo, per Valentini ci siamo vicini, ma resta da valutare. La lista è lunga e non ricordo nemmeno tutti". Nell'elenco del tecnico manca Mosquera, fermatosi prima della partita di ieri per una noia muscolare.