È lo stesso Paolo Zanetti ad aggiornare la stampa sui recuperi dagli infortuni dei suoi. Nella conferenza del dopogara di Verona-Udinese l'allenatore ha passato in rassegna alcuni dei calciatori assenti contro i bianconeri.
hellas1903 news Infortunati Verona, chi può rientrare per la sfida a Cagliari
Possono tornare in tre per la trasferta in Sardegna
"Penso che Akpa Akpro lo recuperiamo, penso che Belghali a metà settimana rientrerà, penso che Frese rientri. Bella-Kotchap se non è questa settimana è per quella dopo, per Valentini ci siamo vicini, ma resta da valutare. La lista è lunga e non ricordo nemmeno tutti". Nell'elenco del tecnico manca Mosquera, fermatosi prima della partita di ieri per una noia muscolare.
Il prossimo impegno del Verona sarà sabato prossimo 31 gennaio sul campo del Cagliari alle 20.45.
