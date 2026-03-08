Vincenzo Italiano commenta la sconfitta del Bologna col Verona al Dall'Ara.
Italiano amaro: “Passo indietro, il Verona ha sfruttato le nostre incertezze”
"Oggi abbiamo fatto un passo indietro - le parole dell'allenatore dei rossoblù nel dopogara - dispiace perché volevamo dare continuità ai risultati e migliorare la classifica. Dispiace perché avevamo fatto la cosa più difficile, cioè sbloccare una partita complicata ma poi non siamo riusciti a tenercela stretta. Davanti non siamo stati concreti e questo complica tutto. Castro oggi poteva fare quattro gol facili e non li ha fatti. Dietro abbiamo concesso troppo. Se non si è bravi sotto porta e non si è ermetici in difesa si può anche perdere. E ci sta contro una squadra di Serie A. Avremmo potuto sfruttare meglio anche qualche errore del Verona.
I gol subiti? Il primo gol era evitabile e sul secondo bisognare spendere un fallo tattico, forse un giallo per fermare quel contropiede. Il Verona ha sfruttato tutte le nostre incertezze. Oggi l’abbiamo persa perché non siamo stati attentissimi sotto diversi aspetti. Sull’1-0 potevamo e dovevamo gestirla meglio, ci abbiamo messo del nostro".
