Italiano amaro: “Passo indietro, il Verona ha sfruttato le nostre incertezze”

"Oggi abbiamo fatto un passo indietro - le parole dell'allenatore dei rossoblù nel dopogara - dispiace perché volevamo dare continuità ai risultati e migliorare la classifica. Dispiace perché avevamo fatto la cosa più difficile, cioè sbloccare una partita complicata ma poi non siamo riusciti a tenercela stretta. Davanti non siamo stati concreti e questo complica tutto. Castro oggi poteva fare quattro gol facili e non li ha fatti. Dietro abbiamo concesso troppo. Se non si è bravi sotto porta e non si è ermetici in difesa si può anche perdere. E ci sta contro una squadra di Serie A. Avremmo potuto sfruttare meglio anche qualche errore del Verona.