Vincenzo Italiano commenta a Dazn la vittoria sul Verona per 3-2 al Bentegodi.
hellas1903 news Italiano: “Ci siamo sbloccati in avanti, bene l’atteggiamento dei miei”
L'allenatore del Bologna: "Non mi sono piaciuti i gol che abbiamo preso"
"Abbiamo avuto un atteggiamento che mi è piaciuto - dice l'allenatore dei rossoblù - che abbiamo avuto anche a Como e abbiamo riproposto oggi.
Ci siamo sbloccati lì davanti, era un bel po' che non facevamo gol con alcuni elementi che per noi sono importantissimi. Vedi Orsolini, vedi Odgaard, piano piano metteremo a posto tutto. Non mi sono piaciuti i gol che abbiamo subito perché c'è stata poca attenzione, potevamo evitarli".
