Italiano: “Il Verona ha forza, dovremo giocare con grande velocità”

Il tecnico del Bologna: "Partita difficile, cerchiamo di aggiungere punti alla classifica"
Vincenzo Italiano, allenatore  del Bologna, ha parlato in conferenza stampa della partita con il Verona, in programma domani alle 18.30 al Bentegodi.

Ha detto il tecnico rossoblù, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Le ultime partite del Verona sono state di grande intensità e sostanza e domani sarà una partita difficile, dovremo essere bravi ad interpretarla ed essere bravi su ambedue le fasi. Ha forza, gamba, dietro se gli vuoi far male devi giocare con grande velocità e tecnica. Cercheremo di aggiungere punti alla classifica e dare continuità alla prestazione di Como".

