hellas1903 news Italiano: “Verona squadra forte, con loro partita importante”

gazzanet

Italiano: “Verona squadra forte, con loro partita importante”

Italiano: “Verona squadra forte, con loro partita importante” - immagine 1
Il tecnico del Bologna: "Hanno giocatori importanti e punti da prendere per raggiungere l'obiettivo"
Redazione Hellas1903

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita col Verona.

Ha detto il tecnico rossoblù, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Stiamo pensando solo al Verona, non pensiamo al doppio binario. Vogliamo cercare di continuare a far punti in campionato perché abbiamo messo a posto una classifica che non ci stava più piacendo. Ora stiamo bene, abbiamo lavorato con grande entusiasmo e domani sarà importante sia per noi sia per loro. Sarà una partita contro una squadra forte, che ha giocatori importanti ed ha ancora a disposizione punti per ottenere il loro obiettivo".

Leggi anche
Bologna, più di 27 mila al Dall’Ara per la sfida col Verona. In 500 i gialloblù
Sammarco: “Pensiamo ai tre punti e non facciamo tabelle, i ragazzi ci credono”

© RIPRODUZIONE RISERVATA