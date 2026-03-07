Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita col Verona.
Italiano: “Verona squadra forte, con loro partita importante”
Il tecnico del Bologna: "Hanno giocatori importanti e punti da prendere per raggiungere l'obiettivo"
Ha detto il tecnico rossoblù, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Stiamo pensando solo al Verona, non pensiamo al doppio binario. Vogliamo cercare di continuare a far punti in campionato perché abbiamo messo a posto una classifica che non ci stava più piacendo. Ora stiamo bene, abbiamo lavorato con grande entusiasmo e domani sarà importante sia per noi sia per loro. Sarà una partita contro una squadra forte, che ha giocatori importanti ed ha ancora a disposizione punti per ottenere il loro obiettivo".
