La Fiorentina batte la Cremonese nel recupero e va a 12 punti

Seconda vittoria consecutiva in casa (e seconda in campionato) per la Fiorentina che nel recupero trova il gol con Moise Kean, entrato da pochi minuti, e batte la Cremonese per 1-0.

Un successo fondamentale per i viola che accorciano ulteriormente sulla quartultima e raggiungono momentaneamente il Verona a quota 12 punti, in cui stazionano le ultime tre: Verona (in campo alle 18 col Torino e con la gara col Bologna da recuperare), Fiorentina e Pisa.