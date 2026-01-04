hellas1903 news La Fiorentina batte la Cremonese nel recupero e va a 12 punti

I viola raggiungono il Verona, ma con due gare giocate in più
Redazione Hellas1903

Seconda vittoria consecutiva in casa (e seconda in campionato) per la Fiorentina che nel recupero trova il gol con Moise Kean, entrato da pochi minuti, e batte la Cremonese per 1-0.

Un successo fondamentale per i viola che accorciano ulteriormente sulla quartultima e raggiungono momentaneamente il Verona a quota 12 punti, in cui stazionano le ultime tre: Verona (in campo alle 18 col Torino e con la gara col Bologna da recuperare), Fiorentina e Pisa.

