La Gazzetta dello Sport: “Verona, sconfitta ingiusta, ma Zanetti ha sbagliato”

Nel commento alla partita del Verona con la Lazio, "La Gazzetta dello Sport", con la firma di G.B. Olivero, osserva: "Se fosse un giallo, il colpevole lo troveremmo tra le pieghe delle ultime pagine, nascosto da altri indizi disseminati di qua e di là. Un bravo investigatore prima o poi risolverebbe l’enigma: signor Zanetti, perché ha sostituito Bella-Kotchap? Il difensore tedesco era il migliore con due giri di vantaggio sugli altri, impediva l’ingresso in area meglio di un casello autostradale: al 31’ della ripresa è uscito, tre minuti dopo ha segnato la Lazio. Zanetti ha un alibi: i crampi di Bella-Kotchap. Ma, dopo le cure, il difensore ha palesemente chiesto di restare in campo".