La probabile formazione della Cremonese con il Verona

Nicola perde per affaticamento muscolare Payero e Sanabria e deve rinunciare allo squalificato Pezzella. Centrocampo tutto da inventare, con Collocolo che potrebbe giocare qualche minuto dopo il grave infortunio.
Pezzella squalificato, out Payero e Sanabria
Questa la probabile formazione:
3-5-2
Audero;
Terracciano, Baschirotto, Bianchetti;
Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Bondo, Floriani;
Bonazzoli, Vardy
