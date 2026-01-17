hellas1903 news La probabile formazione della Cremonese con il Verona

La probabile formazione della Cremonese con il Verona

Pezzella squalificato, out Payero e Sanabria
Redazione Hellas1903

Nicola perde per affaticamento muscolare Payero e Sanabria e deve rinunciare allo squalificato Pezzella. Centrocampo tutto da inventare, con Collocolo che potrebbe giocare qualche minuto dopo il grave infortunio.

Questa la probabile formazione:

3-5-2

Audero;

Terracciano, Baschirotto, Bianchetti;

Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Bondo, Floriani;

Bonazzoli, Vardy

