Nell'Udinese Piotrowski indisponibile, senza di lui lo staff valuta Miller come alternativa al polacco. Atta ancora alle spalle di Davis.
hellas1903 news La probabile formazione dell’Udinese per la partita con il Verona
gazzanet
La probabile formazione dell’Udinese per la partita con il Verona
Piotrowski out. Runjaic punta di nuovo su Atta
Questa la probabile formazione dei bianconeri per la partita al Bentegodi contro i gialloblù, lunedì alle 20.45:
3-5-1-1
Okoye;
Kristensen, Kabasele, Solet;
Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara;
Davis;
Atta;
Indisponibili: Piotrowski, Buksa, Zaniolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA