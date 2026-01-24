hellas1903 news La probabile formazione dell’Udinese per la partita con il Verona

gazzanet

La probabile formazione dell’Udinese per la partita con il Verona

La probabile formazione dell’Udinese per la partita con il Verona - immagine 1
Piotrowski out. Runjaic punta di nuovo su Atta
Redazione Hellas1903

Nell'Udinese Piotrowski indisponibile, senza di lui lo staff valuta Miller come alternativa al polacco. Atta ancora alle spalle di Davis.

Questa la probabile formazione dei bianconeri per la partita al Bentegodi contro i gialloblù, lunedì alle 20.45:

3-5-1-1

Okoye;

Kristensen, Kabasele, Solet;

Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara;

Davis;

Atta;

Indisponibili: Piotrowski, Buksa, Zaniolo.

Leggi anche
Mercato, Cisse torna al Verona e va: trattativa col PSV Eindhoven
Giovane, visite mediche in corso, poi il Napoli. L’attaccante: “Molto contento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA