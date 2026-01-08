Lazio, Lotito protesta con gli arbitri: “Ho scritto alla Lega di Serie A”

Ha spiegato Lotito, riporta www.gazzetta.it: "Nel momento in cui si verificano tutta una serie di episodi che non sono dettati solo dalla casualità, ho fatto una lettera. Non è di lamentela, ho preservato la credibilità del sistema. Ho fatto una lettera ufficiale alla Lega, che è il mio referente. Non mi hanno risposto. Ho posto un problema che riguarda tutte le società e la credibilità del campionato, ho chiesto di trovare insieme un sistema per stabilire i criteri sul fallo di mano, il fuorigioco, eccetera. Sono stato trasparente per evitare interpretazioni, ma da parte di qualcuno è stato preso come lamentela, l'ho capito. Si creano danni rilevanti così, con 8-10 punti che sono determinanti in tutti gli obiettivi, ha anche una valenza di carattere economico”.