La Lazio, prossima avversaria del Verona, ha pareggiato ieri per 2-2 con la Fiorentina, impattando su rigore al 95' con Pedro.
gazzanet
Lazio, Lotito protesta con gli arbitri: “Ho scritto alla Lega di Serie A”
Una gara, quella dell'Olimpico, che ha suscitato diverse proteste da parte biancoceleste, con Claudio Lotito, presidente del club che ha annunciato di aver inviato una lettera nei giorni scorsi alla Lega di Serie A sulla gestione arbitrale delle gare.
Ha spiegato Lotito, riporta www.gazzetta.it: "Nel momento in cui si verificano tutta una serie di episodi che non sono dettati solo dalla casualità, ho fatto una lettera. Non è di lamentela, ho preservato la credibilità del sistema. Ho fatto una lettera ufficiale alla Lega, che è il mio referente. Non mi hanno risposto. Ho posto un problema che riguarda tutte le società e la credibilità del campionato, ho chiesto di trovare insieme un sistema per stabilire i criteri sul fallo di mano, il fuorigioco, eccetera. Sono stato trasparente per evitare interpretazioni, ma da parte di qualcuno è stato preso come lamentela, l'ho capito. Si creano danni rilevanti così, con 8-10 punti che sono determinanti in tutti gli obiettivi, ha anche una valenza di carattere economico”.
Poi: "La Lazio è quotata in borsa, l'ho fatto a tutela di tutti gli altri pochi azionisti che ci stanno rispetto alla mia splendida quota. Ci rivolgeremo in altre sedi, punto. Questo è quello che avverrà. Mi pare di capire che ci sono delle attenzioni, anche perché si lamentano tutti".
