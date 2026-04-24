In ritiro a Bussolengo da martedì, il gruppo squadra del Lecce si prepara per un delicato finale di campionato.
hellas1903 news Lecce, la probabile formazione per la gara con il Verona
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Lecce, la probabile formazione per la gara con il Verona
Di Francesco: "Momento decisivo della stagione. In ritiro la squadra sta lavorando bene ma la vera risposta arriverà dalla partita"
Dopo aver ricordato Graziano Fiorita, a un anno dalla scomparsa, l'allenatore dei salentini Eusebio Di Francesco ha parlato di campo: "Dobbiamo avere maggiore convinzione sotto porta. Gaby Jean sostituirà lo squalificato Tiago Gabriel, Camarda torna a disposizione. Devo ancora decidere se far giocare Banda dal primo minuto".
Di seguito la probabile formazione dei giallorossi in vista della sfida di domani contro il Verona in programma alle 20:45 allo stadio Marcantonio Bentegodi:
(4-2-3-1):
Falcone;
D. Veiga, Siebert, Jean, Gallo;
Coulibaly, Ramadani;
Pierotti, Gandelman, Banda;
Stulic.
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