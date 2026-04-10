Sono sette le partite che restano da giocare e la lotta salvezza entra nel vivo. Con Verona e Pisa fuori dai giochi, a meno di una serie consecutiva di vittorie molto improbabile, sono soprattutto Cagliari, Lecce e Cremonese a non dover fallire nella trentaduesima giornata.
hellas1903 news Lotta salvezza, arriva uno scontro diretto, Pisacane in bilico, il Lecce a Bologna
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Lotta salvezza, arriva uno scontro diretto, Pisacane in bilico, il Lecce a Bologna
Turno che può rappresentare uno snodo importante per il verdetto finale
Proprio due tra loro avranno lo scontro diretto. All'Unipol Domus la squadra di Pisacane, in grande calo (2 punti nelle ultime 8 gare dopo il 4-0 all'Hellas), ospita quella di Giampaolo, domani alle 15 in contemporanea a Torino-Verona. L'allenatore dei sardi, in caso di risultato negativo andrebbe verso l'esonero.
Il Cagliari ha 30 punti, la Cremonese ne ha 27, stessa quota del Lecce che domenica sarà impegnato nel difficile compito di portare via punti al Bologna al Dall'Ara. Un occhio sempre, poi, alla Fiorentina. Vincitrice a Verona ma perdente in Coppa, ospiterà lunedì sera la Lazio. Di seguito il programma della giornata e la classifica.
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