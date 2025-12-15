hellas1903 news Lotta salvezza, il Verona risale a -2. La classifica

Lotta salvezza, il Verona risale a -2. La classifica

I gialloblù vincendo con la Fiorentina sono a quota 12. A 14 Genoa, Parma e Atalanta
Oggi la quindicesima giornata di Serie A si chiuderà con la partita tra la Roma e il Como, al via alle 20.45 all'Olimpico.

Dopo le gare di ieri, il Verona è risalito a -2 dalla soglia della salvezza ed è terzultimo, avendo superato il Pisa.

L'Hellas, vincendo con la Fiorentina, si è avvicinato al Genoa, battuto dall'Inter, e a Parma  e Cagliari, sconfitti sabato da Lazio e Atalanta.

 

