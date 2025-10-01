hellas1903 news Lutto nel Verona, è mancato il dottor Biscardo

Si è spento il medico dell'Hellas dello Scudetto. Il cordoglio del club
Redazione Hellas1903

Lutto per il Verona.

È mancato Giorgio Biscardo, medico sociale dell'Hellas negli anni '80, insieme al dottor Giuseppe Costa.

Biscardo seguì i giocatori gialloblù anche nella stagione 1984-85, l'annata dello Scudetto.

Il club ha espresso il proprio cordoglio.

Alla famiglia Biscardo e a tutti i suoi cari vanno le sentite condoglianze della nostra redazione.

