Lutto nel Verona, è mancato il dottor Biscardo
Si è spento il medico dell'Hellas dello Scudetto. Il cordoglio del club
È mancato Giorgio Biscardo, medico sociale dell'Hellas negli anni '80, insieme al dottor Giuseppe Costa.
Biscardo seguì i giocatori gialloblù anche nella stagione 1984-85, l'annata dello Scudetto.
Il club ha espresso il proprio cordoglio.
Alla famiglia Biscardo e a tutti i suoi cari vanno le sentite condoglianze della nostra redazione.
