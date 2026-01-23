Nuova uscita in vista per il Verona.
Mercato, Nuñez in partenza: c'è il Valencia
gazzanet
Mercato, Nuñez in partenza: c’è il Valencia
Trattativa avviata per il difensore, arrivato all'Hellas in estate e ora vicino al ritorno in Spagna
Unai Nuñez è vicino al passaggio al Valencia. Il difensore spagnolo, arrivato all'Hellas in estate dal Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto (fissato a 5 milioni) è prossimo alla partenza.
Per lui, in gialloblù, 18 presenze tra campionato e Coppa Italia.
