Mercato, Nuñez in partenza: c’è il Valencia

Trattativa avviata per il difensore, arrivato all'Hellas in estate e ora vicino al ritorno in Spagna
Nuova uscita in vista per il Verona.

Unai Nuñez è vicino al passaggio al Valencia. Il difensore spagnolo, arrivato all'Hellas in estate dal Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto (fissato a 5 milioni) è prossimo alla partenza.

Per lui, in gialloblù, 18 presenze tra campionato e Coppa Italia.

