Mercato Verona, arriva il portiere Borghi, si unirà alla prima squadra

Il Verona ha ingaggiato senza costi di trasferimento il portiere brasiliano classe 2007 Arthur Borghi , con un accordo del 20 per cento sull'eventuale futura rivendita per il Corinthians, stesso club da cui è arrivato Giovane.

Il diciottenne numero 1 sarebbe andato in scadenza con il club brasiliano a ottobre. È arrivato al Corinthians nel 2022, dopo un'esperienza nelle giovanili dell'Athletico Paranaense. Ha firmato un contratto da professionista nel 2023, valido fino a ottobre 2026. Tuttavia, un fattore ha giocato a favore del suo svincolo: da marzo 2026 in poi, il giocatore avrebbe potuto firmare un pre-contratto a titolo gratuito con qualsiasi club.