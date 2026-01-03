Il Verona ha ingaggiato senza costi di trasferimento il portiere brasiliano classe 2007 Arthur Borghi, con un accordo del 20 per cento sull'eventuale futura rivendita per il Corinthians, stesso club da cui è arrivato Giovane.
Mercato Verona, arriva il portiere Borghi, si unirà alla prima squadra
Il diciottenne numero 1 sarebbe andato in scadenza con il club brasiliano a ottobre. È arrivato al Corinthians nel 2022, dopo un'esperienza nelle giovanili dell'Athletico Paranaense. Ha firmato un contratto da professionista nel 2023, valido fino a ottobre 2026. Tuttavia, un fattore ha giocato a favore del suo svincolo: da marzo 2026 in poi, il giocatore avrebbe potuto firmare un pre-contratto a titolo gratuito con qualsiasi club.
Ora firmerà un contratto fino al 2029 con l'Hellas e si aggregherà da subito alla prima squadra.
Altissimo, 194 centimetri, è stato il portiere titolare dell'Under 20 B del club paulista. In estate anche Reggiana e Parma avevano cercato l'atleta, che possiede la cittadinanza italiana.
