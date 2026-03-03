Michele Serena, ex terzino del Verona nella stagione 1991-92, in seguito alla carriera di calciatore anche allenatore, ha commentato a Tuttomercatoweb anche la situazione della sua ex squadra gialloblù.
hellas1903 news Michele Serena: “Mi dispiace molto per il Verona, non ha mai avuto continuità”
gazzanet
Michele Serena: “Mi dispiace molto per il Verona, non ha mai avuto continuità”
L'ex terzino: "Quando ti gira male, poi gira male tutto quanto"
"Verona già spacciato? Mi dispiace molto, ma penso di sì - dice Serena - 9 punti sono tanti da recuperare e soprattutto il Verona non ha mai dimostrato di avere la continuità necessaria per fare un filotto di vittorie. Anche se pure contro il Napoli meritava di pareggiarla. Da queste cose vedi come vanno certe annate: all'ultimo secondo ha preso gol da Lukaku, che non segnava quasi da un anno, seppur a causa infortuni. Quando ti gira male, gira male tutto quanto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA