Di seguito il comunicato del Verona pubblicato sul sito ufficiale:
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Mosquera, intervento al menisco perfettamente riuscito
L'operazione è andata a buon fine per l'attaccante colombiano, che adesso inizierà l'iter riabilitativo
"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Mosquera è stato sottoposto nella giornata di oggi, lunedì 27 aprile, a un intervento di meniscectomia esterna del ginocchio destro.
L’intervento, effettuato a Villa Stuart a Roma dal Professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscito.
I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico."
Daniel Mosquera, soprannominato El Bufalo, conta 59 presenze e 5 gol in due stagioni con i gialloblù. Con questo infortunio l'attaccante conclude in anticipo e a secco di gol il suo campionato. In vista di un quadriennale in scadenza nel 2028, il Verona dovrà valutare se puntare ancora su di lui per l'imminente Serie B.
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