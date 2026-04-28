hellas1903 news Mosquera, intervento al menisco perfettamente riuscito

gazzanet

Mosquera, intervento al menisco perfettamente riuscito

Mosquera, intervento al menisco perfettamente riuscito - immagine 1
L'operazione è andata a buon fine per l'attaccante colombiano, che adesso inizierà l'iter riabilitativo
Redazione Hellas1903

Di seguito il comunicato del Verona pubblicato sul sito ufficiale:

"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Mosquera è stato sottoposto nella giornata di oggi, lunedì 27 aprile, a un intervento di meniscectomia esterna del ginocchio destro.

L’intervento, effettuato a Villa Stuart a Roma dal Professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscito.

I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico."

Daniel Mosquera, soprannominato El Bufalo, conta 59 presenze e 5 gol in due stagioni con i gialloblù. Con questo infortunio l'attaccante conclude in anticipo e a secco di gol il suo campionato. In vista di un quadriennale in scadenza nel 2028, il Verona dovrà valutare se puntare ancora su di lui per l'imminente Serie B.

Leggi anche
Serie B, la situazione a due giornate dalla fine
Verona in B, la retrocessione può arrivare già venerdì

© RIPRODUZIONE RISERVATA