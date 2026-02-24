Torna in gruppo, dopo i problemi alla schiena, Frank Zambo Anguissa.
Napoli, Anguissa torna in gruppo, può esserci col Verona
Napoli, Anguissa torna in gruppo, può esserci col Verona
Il camerunense pronto al rientro in campionato dopo tre mesi
Il centrocampista del Napoli ha preso parte alla seduta mattutina e si candida ad essere convocato per il match contro il Verona di sabato alle 18 al Bentegodi. Il camerunense è assente da metà novembre in seguito a una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Inizialmente il rientro era previsto per metà gennaio, ma una forte lombalgia l'aveva tenuto ai box fino a stamani.
