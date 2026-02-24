Napoli, Anguissa torna in gruppo, può esserci col Verona

Il centrocampista del Napoli ha preso parte alla seduta mattutina e si candida ad essere convocato per il match contro il Verona di sabato alle 18 al Bentegodi. Il camerunense è assente da metà novembre in seguito a una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Inizialmente il rientro era previsto per metà gennaio, ma una forte lombalgia l'aveva tenuto ai box fino a stamani.