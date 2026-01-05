Sono stati designati i direttori di gara di Napoli-Hellas Verona, match valido per la 19a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30, allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli.
Napoli-Verona, al Maradona arbitra Marchetti
Il direttore di gara della sezione di Ostia Lido designato per la partita di mercoledì
Arbitro: Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido)
Assistenti: Andrea Zingarelli (Sez. AIA di Siena), Federico Fontani (Sez. AIA di Siena)
IV uomo: Alberto Ruben Arena (Sez. AIA di Torre del Greco)
VAR: Valerio Marini (Sez. AIA di Roma 1)
AVAR: Lorenzo Maggioni (Sez. AIA di Lecco)
fonte: hellasverona.it
