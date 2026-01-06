Mister Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Napoli-Hellas Verona, match valido per la 19a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30, allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli.
Napoli-Verona, i convocati dell'Hellas
Napoli-Verona, i convocati dell’Hellas
Sono 25 i giocatori chiamati da Zanetti per la gara allo stadio Maradona
#NAPOLIVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
4 Yellu
5 Nunez
6 Valentini
8 Serdar
9 Sarr
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
63 Gagliardini
70 Fallou
73 Al-Musrati
94 Toniolo
