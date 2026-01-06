hellas1903 news Napoli-Verona, i convocati dell’Hellas

gazzanet

Napoli-Verona, i convocati dell’Hellas

Napoli-Verona, i convocati dell’Hellas - immagine 1
Sono 25 i giocatori chiamati da Zanetti per la gara allo stadio Maradona
Redazione Hellas1903

Mister Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Napoli-Hellas Verona, match valido per la 19a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30, allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli.

#NAPOLIVERONA - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

4 Yellu

5 Nunez

6 Valentini

8 Serdar

9 Sarr

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

70 Fallou

73 Al-Musrati

94 Toniolo

Leggi anche
Mercato Verona, in arrivo l’attaccante brasiliano Isaac
Baldanzi, scatto della Fiorentina. Verona più lontano

© RIPRODUZIONE RISERVATA