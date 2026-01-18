Nicola: “Col Verona vogliamo fare una partita di spessore”

L'allenatore della Cremonese: "Sfidiamo una squadra che ha grande fisicità e ritmo"

Redazione Hellas1903 18 gennaio - 16:53

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita col Verona di domani alle 18.30 allo Zini.

“Sfidiamo una squadra che ha grande fisicità e ritmo - dice Nicola - ma, come si vede, per tutti è dura fare punti ed essere competitivi. La partita di domani ci chiederà di saper cambiare vestito in base alle caratteristiche dell’avversario, vedremo chi è al top in questo momento per fare le scelte migliori e mettere in campo la prestazione insieme alla nostra gente, di cui avremo grande bisogno. Speriamo di fare una partita di spessore a livello emotivo, tecnico e tattico.

Non mi era mai successo di non poter essere in panchina, io e il mio staff saremo presenti comunque, ci fidiamo ciecamente l’uno dell’altro e prepariamo sempre assieme la partita. Saremo un unico corpo per cercare di dare l’energia e le risposte giuste.

I punti fatti sin qui dalla Cremonese non sono scontati, guardiamo la classifica e vediamo squadre anche più attrezzate che devono lottare e competere per raggiungere il proprio obiettivo. Noi ci crediamo ciecamente, sappiamo la fatica che facciamo per offrire del nostro meglio e domani affronteremo difficoltà diverse, più emotive e fisiche. Abbiamo sempre avuto grandissimo rispetto per ogni avversario, cercando di dare sempre il 110%. A volte ci riesce con più qualità, altre con meno, ma siamo sempre lì a lottare: dobbiamo lottare costantemente finché non raggiungeremo l’obiettivo che desideriamo fortemente".