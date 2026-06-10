Le Vespe hanno una nuova proprietà. Dopo l'ottima stagione sul campo, terminata con l'eliminazione in semifinale play-off, l'ambiente stabiese era stato destabilizzato da questioni societarie. In data 28 maggio, la FIGC ha emanato una penalizzazione di 2 punti che la squadra campana dovrà scontare nella prossima stagione, da lì i rumors e le tensioni sulla possibile retrocessione a tavolino del club.

Oggi il verdetto: Alfredo Guerri ha rilevato le quote della Juve Stabia con una proposta di ricapitalizzazione, il tutto supportato dall'intervento della Procura Antimafia. Un'operazione pulita e trasparente che garantisce la continuità del club, proprio come richiesto dagli amministratori giudiziari.

La squadra di Castellammare va verso la fine dell'incubo, nei prossimi giorni i nuovi vertici societari saranno al lavoro per ufficializzare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B.