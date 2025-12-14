Vittoria all'ultimo, tre punti che pesano come macigni quelli del Verona che con una doppietta di Orban, entrato al posto di Giovane, infortunato, schianta la Fiorentina, la lascia all'ultimo posto e si lancia a 12 punti a caccia delle altre, ora sopra di sole due lunghezze.
gazzanet
Orban ammazza la Fiorentina e lancia il Verona, 2-1 al Franchi!
Orban, per la doppietta, e Bella-Kotchap per la prova difensiva magistrale, sono i migliori per distacco, bene anche Bernede in formato assist-man per il 2-1 (e una traversa dopo pochi minuti di gioco). Per il resto è un Verona che, beffato da un autogol di carambola di Nunez, lascia però troppo il gioco ai viola, vicini alla rete in varie occasioni. Rischia, dunque, specie nella ripresa nella quale per lunghi tratti si chiude troppo, ma alla fine riesce a risalire e a trasformare in oro l'occasione nel recupero. La rincorsa prosegue, sono sei punti in due gare. Ora la sosta per la Supercoppa, poi ci sarà da andare a Milano contro i rossoneri.
TRAVERSA DI BERNEDE. La Fiorentina cerca subito l'affondo, ma è del Verona la prima clamorosa palla gol. Dopo una discesa a sinistra Bernede calcia forte all'interno dell'area e la palla si stampa sulla traversa.
La Viola fa possesso palla, lenti i ritmi, l'Hellas si chiude. Per entrambe è vietato perdere, ci sono molte imprecisioni nei passaggi. Al 17' Kean scappa appena dopo il centrocampo lanciato da Fagioli, arriva al limite dell'area e calcia con palla alta e l'Hellas trema.
Al-Musrati crossa, il colpo di testa di Mosquera va alto, poi segna Fagioli ma Colombo aveva già fischiato fallo a Kean. L'Hellas ci prova in avanti al 26', la Fiorentina si salva per un tocco troppo lungo di Bernede. Al 28' ancora Fagioli lancia lungo per Kean che supera Nunez di potenza ma calcia addosso a Montipò. Da corner sempre Kean tocca alto di testa.
Frese ferma Gudmundsson lanciato al 32', giallo per il danese che salterà la partita con il Milan del 28 dicembre. Niasse rischia grosso fermando Parisi in area in scivolata: l'intervento è sulla palla.
INFORTUNIO A GIOVANE. Il brasiliano, che pochi minuti prima era caduto male sulla caviglia, al 34' deve uscire zoppicante. Al suo posto entra Orban. Gudmundsson lo atterra al 36' e viene ammonito.
MONTIPO' SALVA. Mandragora entra da sinistra e calcia, la palla è messa in corner con un tuffo dal portiere dell'Hellas.
Al-Musrati è il terzo ammonito del Verona per un pestone a Gudmundsson al 39'.
0-1 VERONA! SEGNA ORBAN. Il Verona segna e passa in vantaggio al 43'. Al-Musrati lancia Orban che parte dalla sua metà campo e tutto solo scappa all'avversario, poi davanti a De Gea lo trafigge sul primo palo lasciato scoperto dal portiere. Nel recupero Fagioli calcia ma colpisce Kean, l'Hellas va negli spogliatoi sull'1-0, il Franchi fischia.
La ripresa si apre con Gagliardini che sostituisce Niasse. Frese ferma con la mano e rischia il secondo giallo. La Fiorentina spinge alla ricerca del pareggio.
TRAVERSA DI RANIERI. Sul cross da punizione c'è un rimpallo, Ranieri davanti alla porta colpisce di testa e la palla va sulla parte alta della traversa. Pochi istanti dopo Bella-Kotchap è decisivo in un intervento a chiudere Kean lanciato verso Montipò.
I viola, in divisa arancione, spingono al massimo col Verona arroccato nella sua area che non riesce a ripartire.
Montipò salva su Fagioli al 58' mettendo in angolo un tiro velenoso dal limite. L'Hellas resta schiacciato nella sua area e si regge sugli ottimi interventi di Bella-Kotchap.
CAMBI. Al 61' Richardson e Fortini sostituiscono Ranieri e Mandragora, nel Verona esce Mosquera per Sarr.
ORBAN SI DIVORA LO 0-2. Il Verona si fa vedere al 63'. Sarr se ne va a destra e crossa per Orban che tutto solo di testa manda alto.
Solito lancio di Fagioli per Kean, Nelsson la tocca indietro, l'attaccante in pallonetto manda alto.
1-1, AUTOGOL DI NUNEZ. Ancora Fagioli per Kean, ormai lo sanno anche i piccioni, l'ex gialloblù calcia, Montipò para, la palla rimbalza su Nunez e carambola lentamente in porta.
La Fiorentina vuole (e deve) vincere e ci prova. Bella-Kotchap ferma Kean, prova gigantesca del centrale.
Al 76' Zanetti manda in campo Valentini per Frese e Serdar per Al-Musrati. Al 77' Sarr va a sinistra e prende un corner, facendo respirare i suoi.
DE GEA SALVA. Il portiere si fa trovare pronto su una botta al volo di Gagliardini al 78'.
BELLA-KOTCHAP SALVA ANCORA. Parte Gudmundsson da solo al 79' su grave distrazione della difesa gialloblù, davanti a Montipò cerca l'assist per Fortini ma Bella-Kotchap si supera in recupero e mette in angolo.
Zanetti, agitatissimo, prende il secondo giallo e viene espulso all'85' per proteste su un fallo fischiato a Belghali, a sua volta sanzionato: l'esterno salterà la prossima che comunque non giocherebbe per la partecipazione alla Coppa d'Africa.
Punizione da ottima posizione di Orban con palla deviata dalla testa di Dzeko all'89'. L'Hellas riesce se non altro a tenere palla alta.
1-2, ORBAN FA VINCERE IL VERONA! Al 90+3 dei 90+6 Bernede tiene in campo il pallone che supera ma non del tutto la linea di fondo, e consegna l'assist per Orban che infila de Gea per la gioia dei 500 tifosi a Firenze. Il Verona ammazza la Fiorentina e centra la seconda vittoria consecutiva.
FIORENTINA-VERONA 1-2
RetI: 42' Orban, 69' Nunez (AU), 90'+3' Orban
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri (dal 62' Fortini); Dodo (dall'87' Viti), Mandragora (dal 62' Richardson), Fagioli (dall'87' Ndour), Sohm (dal 69' Dzeko), Parisi; Gudmundsson, Kean
A disposizione: Lazzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Mari, Kouadio, Piccoli, Kouame
Allenatore: Paolo Vanoli
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse (dal 46' Gagliardini), Al-Musrati (dal 75' Serdar), Bernede, Frese (dal 75' Valentini); Giovane (dal 35' Orban), Mosquera (dal 62' Sarr)
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou, Ajayi
Allenatore: Paolo Zanetti
Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)
Assistenti: Giovanni Baccini (Sez. AIA di Conegliano) e Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)
NOTE. Ammoniti: 25' Niasse, 32' Frese, 36' Gudmunsson, 39' Al-Musrati, 85' Belghali, 90'+5' Nunez
© RIPRODUZIONE RISERVATA