Orban ammazza la Fiorentina e lancia il Verona, 2-1 al Franchi!

Orban, per la doppietta, e Bella-Kotchap per la prova difensiva magistrale, sono i migliori per distacco, bene anche Bernede in formato assist-man per il 2-1 (e una traversa dopo pochi minuti di gioco). Per il resto è un Verona che, beffato da un autogol di carambola di Nunez, lascia però troppo il gioco ai viola, vicini alla rete in varie occasioni. Rischia, dunque, specie nella ripresa nella quale per lunghi tratti si chiude troppo, ma alla fine riesce a risalire e a trasformare in oro l'occasione nel recupero. La rincorsa prosegue, sono sei punti in due gare. Ora la sosta per la Supercoppa, poi ci sarà da andare a Milano contro i rossoneri.