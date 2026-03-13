Orban più Bowie, la formula d’attacco del Verona per il Genoa

Il duo in avanti è stato decisivo con il Bologna, serve il bis domenica al Bentegodi

Confermatissimi in avanti dopo la prestazione con il Bologna , a guidare l'attacco del Verona con il Genoa saranno Gift Orban e Kieron Bowie .

Al Dall'Ara sono stati entrambi fortemente incisivi, Bowie ha segnato il primo gol in Serie A, quello che ha risolto l'incontro, su assist di Orban.