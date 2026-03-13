Confermatissimi in avanti dopo la prestazione con il Bologna, a guidare l'attacco del Verona con il Genoa saranno Gift Orban e Kieron Bowie.
hellas1903 news Orban più Bowie, la formula d’attacco del Verona per il Genoa
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Orban più Bowie, la formula d’attacco del Verona per il Genoa
Il duo in avanti è stato decisivo con il Bologna, serve il bis domenica al Bentegodi
Al Dall'Ara sono stati entrambi fortemente incisivi, Bowie ha segnato il primo gol in Serie A, quello che ha risolto l'incontro, su assist di Orban.
La coppia funziona e Paolo Sammarco chiede ulteriore spinta per la partita di domenica al Bentegodi.
Attenzione: Orban è in diffida, al prossimo cartellino giallo sarà squalificato. Intanto, però, c'è da pensare al Genoa, gara cruciale per l'Hellas per continuare a credere alle pur sempre ridotte possibilità di salvezza.
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