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Orban più Bowie, la formula d’attacco del Verona per il Genoa

Orban più Bowie, la formula d’attacco del Verona per il Genoa - immagine 1
Il duo in avanti è stato decisivo con il Bologna, serve il bis domenica al Bentegodi
Redazione Hellas1903

Confermatissimi in avanti dopo la prestazione con il Bologna, a guidare l'attacco del Verona con il Genoa saranno Gift Orban e Kieron Bowie.

Al Dall'Ara sono stati entrambi fortemente incisivi, Bowie ha segnato il primo gol in Serie A, quello che ha risolto l'incontro, su assist di Orban.

La coppia funziona e Paolo Sammarco chiede ulteriore spinta per la partita di domenica al Bentegodi.

Attenzione: Orban è in diffida, al prossimo cartellino giallo sarà squalificato. Intanto, però, c'è da pensare al Genoa, gara cruciale per l'Hellas per continuare a credere alle pur sempre ridotte possibilità di salvezza.

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