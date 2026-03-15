Grande prova di orgoglio del Pisa di Hiljemark che nella gara delle 15 ha battuto per 3-1 il Cagliari grazie alla rete di Moreo al 9' e ad una doppietta dell'ex Verona Caracciolo, in gol al 52' e al 54'. Di Pavoletti al 67' la marcatura dei sardi.
hellas1903 news Orgoglio Pisa, in 10 batte il Cagliari e lascia il Verona ultimo
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Orgoglio Pisa, in 10 batte il Cagliari e lascia il Verona ultimo
Doppietta dell'ex gialloblù Caracciolo, sardi superati per 3-1
La squadra toscana è rimasta in 10 uomini al 37', sull'1-0, quando è stato espulso Durosinmi, con la parità numerica arrivata all'81', già sul 3-1, per il rosso a Obert.
Il Pisa raggiunge a 18 punti il Verona, ma gli è sopra grazie alla miglior differenza reti. Hellas, dunque, ultimo in classifica.
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