Uscito nel primo tempo della partita con il Milan per una distorsione alla caviglia sinistra, Daniel Oyegoke sarà out per quella con il Lecce.
hellas1903 news Oyegoke, caviglia ko. Out con il Lecce, recupero da valutare
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Oyegoke, caviglia ko. Out con il Lecce, recupero da valutare
Il giocatore inglese si è fermato nel primo tempo della gara con il Milan
Il recupero del giocatore inglese è da valutare.
Scrive il Verona in una nota medica: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Oyegoke, durante il match giocato domenica contro il Milan, ha riportato un trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra.Il difensore sarà sottoposto a ulteriori controlli la prossima settimana".
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