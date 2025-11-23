Montipò 6,5
Pagelle, follia Giovane. Male Orban, Belghali non scatta
Poco da fare sui gol di Pellegrino, respinge per due volte su Cutrone, tenendo in piedi il Verona, che poi crolla lo stesso.
Bella-Kotchap 5,5
Prestazione opaca, in evidente calo rispetto a quelle precedenti. Passo lento, non riesce a dare sufficiente solidità.
Nelsson 5
In difficoltà a contenere Pellegrino, sembra affaticato sul piano atletico. Giornata incerta, molto al di sotto delle qualità che ha.
Frese 6
Torna titolare, di nuovo in difesa. Dei tre dietro è l’unico a mostrarsi attento, a non smarrirsi. Cerca il gol su punizione.
Belghali 5
Dovrebbe essere la freccia a destra ma non è ispirato. Si ferma, non prende metri, lo scatto gli resta sempre impigliato.
Akpa Akpro 6
Ci mette corsa, prova a dare dinamismo a centrocampo. Prende una botta alla caviglia destra, esce dopo un tempo.
Gagliardini 5
Incerto nella costruzione del gioco. Fa appena meglio quando si sposta nel ruolo di mezz’ala. Non basta.
Bernede 5,5
Si propone mettendoci tecnica e qualche spunto.
Bradaric 5
Bloccato, quando invece dovrebbe spingere. Pare appannato, fiacco. Inefficace.
Giovane 4
Errore horror che decide la partita. Una follia, un disimpegno assurdo con Pellegrino che incassa e ringrazia. Aveva pareggiato rocambolescamente. Partita tremendamente negativa.
Orban 4,5
Parte veloce, segna, ma è in fuorigioco. Da lì in poi va in frenata, prende pochi palloni e non lascia segno. Altra prova deludente.
Al-Musrati 5
Entra e dopo qualche minuto viene ammonito. Non prende il ritmo, né ne dà alla squadra. La piena condizione è molto lontana.
Mosquera 6
Non si prenderà la scena per le qualità tecniche, ma lotta sempre. Da una sua iniziativa nasce l’1-1.
Nuñez 6
Con lui la difesa è più equilibrata.
Sarr 5,5
Uno sprint iniziale, dopo non si vede granché.
Harroui ng
Zanetti 5
La sconfitta scaturisce sì per lo sventurato sbaglio di Giovane, ma parte da lontano. Tolto l’avvio lanciato, il Verona si perde dopo il gol dello svantaggio. La reazione non c’è, prevalgono confusione e frenesia. Il Parma potrebbe raddoppiare più che legittimamente. Funziona l’inserimento di Mosquera, arriva il pari, prima del finale che stende con una sconfitta per nulla immeritata l’Hellas. Che è, dicono i numeri, è ultimo in classifica, segna meno di tutti e prende sempre troppi gol. Vittorie ottenute, zero in dodici giornate. Punti fatti, 6. Questo è lo stato oggettivo delle cose.
