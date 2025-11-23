Pagelle, follia Giovane. Male Orban, Belghali non scatta

Errore horror che decide la partita. Una follia, un disimpegno assurdo con Pellegrino che incassa e ringrazia. Aveva pareggiato rocambolescamente. Partita tremendamente negativa.

Parte veloce, segna, ma è in fuorigioco. Da lì in poi va in frenata, prende pochi palloni e non lascia segno. Altra prova deludente.

Entra e dopo qualche minuto viene ammonito. Non prende il ritmo, né ne dà alla squadra. La piena condizione è molto lontana.

La sconfitta scaturisce sì per lo sventurato sbaglio di Giovane, ma parte da lontano. Tolto l’avvio lanciato, il Verona si perde dopo il gol dello svantaggio. La reazione non c’è, prevalgono confusione e frenesia. Il Parma potrebbe raddoppiare più che legittimamente. Funziona l’inserimento di Mosquera, arriva il pari, prima del finale che stende con una sconfitta per nulla immeritata l’Hellas. Che è, dicono i numeri, è ultimo in classifica, segna meno di tutti e prende sempre troppi gol. Vittorie ottenute, zero in dodici giornate. Punti fatti, 6. Questo è lo stato oggettivo delle cose.