Alberto Gilardino è nel lotto degli allenatori che piacciono al Verona.

L'ipotesi che arrivi all'Hellas è, al momento, complicata. Gilardino è sotto contratto con il Pisa fino al 30 giugno 2027 ed ha un ingaggio elevato, visto che percepisce 1 milione netto a stagione.

A lui ha pensato anche il Padova. Ex del Verona da giocatore, in gialloblù dal 2000 al 2002, Gilardino è un'idea che resta per l'Hellas difficile da realizzare.