Il tecnico interessa all'Hellas, ma percepisce 1 milione netto ed è legato al club nerazzurro
Alberto Gilardino è nel lotto degli allenatori che piacciono al Verona.
L'ipotesi che arrivi all'Hellas è, al momento, complicata. Gilardino è sotto contratto con il Pisa fino al 30 giugno 2027 ed ha un ingaggio elevato, visto che percepisce 1 milione netto a stagione.
A lui ha pensato anche il Padova. Ex del Verona da giocatore, in gialloblù dal 2000 al 2002, Gilardino è un'idea che resta per l'Hellas difficile da realizzare.
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