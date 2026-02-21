hellas1903 news Primavera Hellas, con il Monza è ko: gialloblù sconfitti per 2-0

Primavera Hellas, con il Monza è ko: gialloblù sconfitti per 2-0

La squadra di Moro superata dai biancorossi nella gara di campionato di questo pomeriggio
Redazione Hellas1903

Sconfitta per la Primavera dell'Hellas.

La squadra allenata da Fabio Moro, tecnico che rimpiazzato Paolo Sammarco dopo il suo passaggio in Prima Squadra, è stata superata per 2-0 in trasferta dal Monza nel campionato di Primavera 1.

In gol per i biancorossi, a  Monzello, Bagnaschi e Ballabio. In campo nel Verona diversi ragazzi ieri a Reggio Emilia per la gara con il Sassuolo dell'Hellas di Sammarco, compreso Vermesan, che ha debuttato in Serie A al Mapei Stadium.

MONZA-HELLAS VERONA 2-0

Reti: 48' Bagnaschi, 65' Ballabio

MONZA: Vailati; Bagnaschi, Azarovs, Villa, Colonnese, Buonaiuto, Reita (dall'87' De Bonis), Attinasi (dall'87' Gaye), Mout (dal 90' Ganci), Ballabio (dal 90' Romanini), Fogliaro (dall'81' Fardin)

A disposizione: Montagna, Treffiletti, Castelli, Albè

Allenatore: Oscar Brevi

HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Popovic, Barry; Martini (dal 55' Akale), Peci, Yildiz, De Rossi (dal 63' Mendolia), De Battisti; Monticelli, Vermesan (dal 70' Casagrande)

A disposizione: Tommasi, Garofalo, Pinessi, Stella, Tagne, Egharevba, Mussola, Bortolotti

Allenatore: Fabio Moro

