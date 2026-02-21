Sconfitta per la Primavera dell'Hellas.
gazzanet
Primavera Hellas, con il Monza è ko: gialloblù sconfitti per 2-0
La squadra allenata da Fabio Moro, tecnico che rimpiazzato Paolo Sammarco dopo il suo passaggio in Prima Squadra, è stata superata per 2-0 in trasferta dal Monza nel campionato di Primavera 1.
In gol per i biancorossi, a Monzello, Bagnaschi e Ballabio. In campo nel Verona diversi ragazzi ieri a Reggio Emilia per la gara con il Sassuolo dell'Hellas di Sammarco, compreso Vermesan, che ha debuttato in Serie A al Mapei Stadium.
MONZA-HELLAS VERONA 2-0
Reti: 48' Bagnaschi, 65' Ballabio
MONZA: Vailati; Bagnaschi, Azarovs, Villa, Colonnese, Buonaiuto, Reita (dall'87' De Bonis), Attinasi (dall'87' Gaye), Mout (dal 90' Ganci), Ballabio (dal 90' Romanini), Fogliaro (dall'81' Fardin)
A disposizione: Montagna, Treffiletti, Castelli, Albè
Allenatore: Oscar Brevi
HELLAS VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Popovic, Barry; Martini (dal 55' Akale), Peci, Yildiz, De Rossi (dal 63' Mendolia), De Battisti; Monticelli, Vermesan (dal 70' Casagrande)
A disposizione: Tommasi, Garofalo, Pinessi, Stella, Tagne, Egharevba, Mussola, Bortolotti
Allenatore: Fabio Moro
