Sean Sogliano resta un nome forte per la direzione sportiva della Roma.
hellas1903 news Ranieri via, Massara out, per la Roma è corsa tra Sogliano e D’Amico
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Ranieri via, Massara out, per la Roma è corsa tra Sogliano e D’Amico
Cambiamenti nel club giallorosso, mentre il Verona aspetta una risposta dal diesse
In queste ore, riporta "La Gazzetta dello Sport", si è consumato il distacco tra Claudio Ranieri e il club giallorosso, con il senior advisor che lascerà, dopo gli attriti con Gian Piero Gasperini.
Out Ricky Massara, diesse con cui l'allenatore ha sempre avuto un rapporto difficile.
Nuove scelte, dunque, per la Roma, con la corsa a due tra Sogliano e Tony D'Amico (entrambi hanno lavorato con Gasperini) per il ruolo di direttore sportivo del club.
Il Verona ha proposto a Sogliano un rinnovo triennale del contratto in scadenza il 30 giugno 2027, prolungandone il termine al 2029.
Sogliano ha preso tempo per valutare i programmi dell'Hellas. La Roma, intanto, è un'opzione molto concreta per lui.
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