Alessandro Renica, da doppio ex, ha parlato della sfida in programma sabato alle 18 tra Verona e Napoli, intervenendo a Radio Tutto Napoli.
Renica su Verona-Napoli: “Hellas, situazione drammatica. Azzurri in salute”
"C'è da dire che il Verona ha tantissimi infortunati e anche due squalificati importanti - ha detto l'ex difensore - ha il morale sotto i tacchi perché si pensa seriamente che la squadra abbia ormai un piede in Serie B. Nel calcio non c'è mai niente di facile, però il Napoli si è preparato per una settimana a questa partita, la prepara bene in tutti i dettagli, ha giocatori di qualità e una rosa molto più forte di quella del Verona che è molto rimaneggiata.
Credo che il Napoli arrivi anche con una situazione psicologica favorevole perché il Verona sta prendendo gol da tutti, viene dal 3-0 col Sassuolo e ha perso altre partite subendo tanti gol. La situazione del Verona è drammatica. Il Napoli visto a Bergamo ha giocato una gran bella partita, è mancato l'ultimo pezzettino per portare a casa il risultato e c'è stato quell'errore clamoroso dell'arbitro che probabilmente senza quell'errore avrebbe portato a una vittoria importante e fondamentale".
