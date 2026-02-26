Renica su Verona-Napoli: “Hellas, situazione drammatica. Azzurri in salute”

"C'è da dire che il Verona ha tantissimi infortunati e anche due squalificati importanti - ha detto l'ex difensore - ha il morale sotto i tacchi perché si pensa seriamente che la squadra abbia ormai un piede in Serie B. Nel calcio non c'è mai niente di facile, però il Napoli si è preparato per una settimana a questa partita, la prepara bene in tutti i dettagli, ha giocatori di qualità e una rosa molto più forte di quella del Verona che è molto rimaneggiata.