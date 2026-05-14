Roberto Tricella, leggenda del Verona, capitano dello Scudetto 1984-85, all'Hellas dal 1981 al 1987, ha parlato a Radio Sportiva delle retrocessione dei gialloblù.

Ha detto: “Il Verona non è mai stato davvero in corsa, non tanto per le prestazioni, ma per la difficoltà nel fare gol. Gli anni scorsi aveva ribaltato la stagione con giocatori come Noslin, quest’anno a gennaio non sono riusciti a prendere nessuno che potesse fare quei gol per consentire di lottare".

Poi: "Hanno perso tante partite negli ultimi minuti dopo aver sprecato occasioni: potevi vincere e perdi, potevi pareggiare e perdi, poi alla lunga questo pesa e perdi l’autostima: va a finire che ti trovi in fondo alla classifica e non riesci a risalirla”.