Roma carica, vince in Europa League e aspetta il Verona

Momento di grande forma per la Roma, prossima avversaria del Verona.
I giallorossi dopo il successo con la Lazio nel derby battono il Nizza: momento di grande forma
I giallorossi hanno vinto ieri in Europa League con il Nizza.
Successo in trasferta per 2-1, con i gol di Ndicka e Mancini
La squadra di Gasperini arriva dal derby con la Lazio, in cui ha avuto la meglio, e ora aspetta l'Hellas, domenica all'Olimpico.
