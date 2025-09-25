hellas1903 news Roma carica, vince in Europa League e aspetta il Verona

Roma carica, vince in Europa League e aspetta il Verona

I giallorossi dopo il successo con la Lazio nel derby battono il Nizza: momento di grande forma
Momento di grande forma per la Roma, prossima avversaria del Verona.

I giallorossi hanno vinto ieri in Europa League con il Nizza.

Successo in trasferta per 2-1, con i gol di Ndicka e Mancini

La squadra di Gasperini arriva dal derby con la Lazio, in cui ha avuto la meglio, e ora aspetta l'Hellas, domenica all'Olimpico.

