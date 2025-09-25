Sono stati designati i direttori di gara di Roma-Hellas Verona, match valido per la 5a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 28 settembre alle ore 15, allo stadio 'Olimpico' di Roma.
Roma-Verona, arbitra Feliciani
Il direttore di gara di Teramo designato per la partita dell'Olimpico
Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)
Assistenti: Pasquale Capaldo (Sez. AIA di Napoli), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)
IV uomo: Valerio Crezzini (Sez. AIA di Siena)
VAR: Davide Ghersini (Sez. AIA di Genova)
AVAR: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)
