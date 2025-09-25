hellas1903 news Roma-Verona, arbitra Feliciani

gazzanet

Roma-Verona, arbitra Feliciani

Roma-Verona, arbitra Feliciani - immagine 1
Il direttore di gara di Teramo designato per la partita dell'Olimpico
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Roma-Hellas Verona, match valido per la 5a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 28 settembre alle ore 15, allo stadio 'Olimpico' di Roma.

Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)

Assistenti: Pasquale Capaldo (Sez. AIA di Napoli), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)

IV uomo: Valerio Crezzini (Sez. AIA di Siena)

VAR: Davide Ghersini (Sez. AIA di Genova)

AVAR: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

fonte: hellasverona.it

Leggi anche
Verona verso la Roma, Gagliardini e Valentini provano il recupero
Roma carica, vince in Europa League e aspetta il Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA