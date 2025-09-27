Mister Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Roma-Hellas Verona, match valido per la 5a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 28 settembre alle ore 15, allo stadio 'Olimpico' di Roma.
Roma-Verona, i convocati dell'Hellas
Roma-Verona, i convocati dell’Hellas
Sono 25 i giocatori chiamati da Zanetti per la partita dell'Olimpico
#ROMAVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
3 Frese
4 Yellu
5 Nuñez
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
23 Ebosse
24 Bernede
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
73 Al-Musrati
76 Castagnini
92 Monticelli
fonte: hellasverona.it
