Roma-Verona, i convocati dell’Hellas

Sono 25 i giocatori chiamati da Zanetti per la partita dell'Olimpico
Mister Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Roma-Hellas Verona, match valido per la 5a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 28 settembre alle ore 15, allo stadio 'Olimpico' di Roma.

1 Montipò

3 Frese

4 Yellu

5 Nuñez

7 Belghali

8 Serdar

9 Sarr

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

23 Ebosse

24 Bernede

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

73 Al-Musrati

76 Castagnini

92 Monticelli

fonte: hellasverona.it

