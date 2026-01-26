Runjaic: “Sono contento, tre bei gol ma uno preso troppo facilmente”

"Sono molto contento - dice il tecnico dei friulani - chi ha fatto il gol più bello? Penso che la squadra abbia giocato molto bene, abbiamo fatto tre bei gol, anche se c'è da dire che abbiamo concesso un gol troppo facilmente. L'Europa? Secondo me questa posizione di classifica va bene. Dovessimo arrivare a centro classifica sarei contento.

Non era facile soprattutto nel primo tempo, il Verona è una squadra che si difende bene, agisce bene in contropiede. Ma abbiamo saputo controllare la gara, giocando con più determinazione e in certi momenti con ottima qualità. Una vittoria meritata e molto importante. Sono felice per squadra e tifosi, era un derby e vincere qui non era facile"