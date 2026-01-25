hellas1903 news Runjaic: “Verona avversario scomodo, non dobbiamo sottovalutarlo”

gazzanet

Runjaic: “Verona avversario scomodo, non dobbiamo sottovalutarlo”

Runjaic: “Verona avversario scomodo, non dobbiamo sottovalutarlo” - immagine 1
L'allenatore dell'Udinese: "Dobbiamo stare attenti, in contropiede sono molto pericolosi"
Redazione Hellas1903

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza in vista della partita con il Verona.

Ha detto il tecnico dei bianconeri, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "C'è il Verona e dobbiamo fare meglio rispetto a quanto visto nel primo tempo contro l'Inter. Abbiamo lavorato su un paio di elementi, il Verona è avversario scomodo, non bisogna sottovalutarlo".

Poi: "Dovremo dimostrare di essere cresciuti, stando attenti, costruendo azioni pericolose, cercando di essere pericolosi sui piazzati e ricordandoci che il Verona in contropiede è molto pericoloso".

Leggi anche
Verona su Halhal, accordo da trovare con il Mechelen
Cissè, il talento snobbato che diventa oro: il Verona chiede 10 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA