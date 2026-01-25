Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza in vista della partita con il Verona.
Runjaic: “Verona avversario scomodo, non dobbiamo sottovalutarlo”
L'allenatore dell'Udinese: "Dobbiamo stare attenti, in contropiede sono molto pericolosi"
Ha detto il tecnico dei bianconeri, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "C'è il Verona e dobbiamo fare meglio rispetto a quanto visto nel primo tempo contro l'Inter. Abbiamo lavorato su un paio di elementi, il Verona è avversario scomodo, non bisogna sottovalutarlo".
Poi: "Dovremo dimostrare di essere cresciuti, stando attenti, costruendo azioni pericolose, cercando di essere pericolosi sui piazzati e ricordandoci che il Verona in contropiede è molto pericoloso".
